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Пушки от Хакими не хватило. Рома - Интер 2:2. Видео голов и обзор матча

Италия
(3 голосов)

Миланская команда упускает победу на последних минутах

Пушки от Хакими не хватило. Рома - Интер 2:2. Видео голов и обзор матча
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Ужасная нереализация Лукаку и Мартинеса сопровождала нападающих весь матч. Забивать в ворота "Ромы" в этом поединке взялись защитники. На гол Пеллегрини подопечные Конте ответили точным ударом Шкриняра и пушкой с нерабочей ноги от Хакими. Восстановить паритет римляне смогли почти под занавес матча: тот же словенец с 37-м номером на спине проиграл борьбу Манчини и итальянец головой попал в дальний угол ворот.

"Рома" - "Интер" 2:2

Голы: Пеллегрини 17, Манчини 86 - Шкриньяр 56, Хакими 63

Вашему вниманию представляем обзор матча 17-го тура Серии А.

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В статье: Серия А Интер (Милан) Рома (Рим) Ашраф Хакими
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Источник:
Seria A

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