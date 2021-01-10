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Пушки от Хакими не хватило. Рома - Интер 2:2. Видео голов и обзор матча
Миланская команда упускает победу на последних минутах
Ужасная нереализация Лукаку и Мартинеса сопровождала нападающих весь матч. Забивать в ворота "Ромы" в этом поединке взялись защитники. На гол Пеллегрини подопечные Конте ответили точным ударом Шкриняра и пушкой с нерабочей ноги от Хакими. Восстановить паритет римляне смогли почти под занавес матча: тот же словенец с 37-м номером на спине проиграл борьбу Манчини и итальянец головой попал в дальний угол ворот.
"Рома" - "Интер" 2:2
Голы: Пеллегрини 17, Манчини 86 - Шкриньяр 56, Хакими 63
Вашему вниманию представляем обзор матча 17-го тура Серии А.
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