Серия А. Ювентус - Сассуоло 3:1. К дерби с тремя

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Сассуоло" 3:1

Голы: Данило 50, Рэмзи 82, Криштиану Роналду 90+1 - Дефрель 58

"Ювентус": Щесны, Демираль, Бонуччи, Данило, Кьеза (Бернардески 87), МакКенни (Рэмзи 19, Мората 86), Артур, Бентанкур (Рабио 46), Фработта, Криштиану Роналду, Дибала (Кулушевски 42)

"Сассуоло": Консильи, Мулдур (Оддеи 72), Д. Феррари, Кирикеш (Айхан 87), Кирьякопулос, Локателли, Обьянг, Дефрель (Бога 67), Джуричич (Тольян 46), Х. Траоре, Капуто (М. Лопес 46)

Предупреждения: Бонуччи 13, Бентанкур 34, Фработта 71, Кулушевски 80 - Д. Феррари 17

Удаление: Обьянг 44 (прямая красная)

Главный арбитр: Давиде Масса

Между празднествами по случаю прорыва против "Милана" и Дерби Италии против "Интера" "Ювентусу" была обязательно нужна победа над "Сассуоло". Андреа Пирло даже заявил, что без неё победа на "Сан Сиро" потеряет своё значение. И было ясно, что матч против "нероверди" проходным никак не будет. Даже при далеко не лучшей форме соперника с тремя тяжёлыми победами в восьми предыдущих матчах. Ведь в предыдущем сезоне очные матчи закончились с результатами 2:2 и 3:3. А к нынешнему чемпион подходил без Де Лихта, Куадрадо, Алекса Сандро. И ему действительно пришлось попотеть.

В первом тайме практически вернулся традиционный "Ювентус" нынешнего сезона. Обе команды лидируют в лиге по владению мячом. И здесь игра разделялась на периоды владения. Причём в свои периоды хозяева не создавали ничего. Кое-что они создали на контратаках во время доминирования гостей. Но ошибались с последним пасом, а мощный удар Фработты мимо вратаря был неточным. Не попал и Роналду, головой, уже перепрыгнув Консильи. У "Сассуоло" же и вовсе не получалось ничего. Так что важнейшими событиями первых 43-ёх минут стали травмы МакКенни и Дибалы, из-за которых их заменили.

Затем же началась совсем иная игра. Кьеза также получил травму. Опорник Обьянг попал ему в ногу. В борьбе за мяч, пытаясь достать мяч. Однако Давиде Масса после просмотра видео решил удалить Педро. И тут же образовалась дыра в центре поля. Удар Демираля чудом задел Консильи, а Роналду успел лишь вернуть мяч в поле, где его выбили. Рэмзи уже избавился от вратаря, отдал Кулушевски, но тот пробил выше. Второй тайм также ожидаемо начался давлением. Ещё более мощным. И именно в эти минуты, безоговорочно лучшие для "Юве" в нынешнем сезоне, Данило классно пробил низом издали.

"Сассуоло" ни в коем случае сдаваться не собирался. Помня, что "Ювентус" уже много раз в нынешнем сезоне позволял соперникам вернуться с 0:1 на 1:1. Он пошёл в атаку, довольно быстро Траоре с правого фланга оставил Дефреля в центре штрафной с двумя защитниками. Много? Грегуар справился, убрал их и чётко пробил. В ответ Роналду не перебросил Консильи после непростого заброса Рэмзи. Кьеза с угла вратарской попал лишь в стойку. На 73-ей минуте выведенный на вратаря Роналду попал в него. Причём даже не сказать, что Консильи защищал "автобус". "Нероверди" также удавалось атаковать.

Тем не менее, "Ювентус" этот матч вырвал. Усталость "Сассуоло", его проблемы с обороной, качество чемпиона - всё это воплотилось в гол на 82-ой минуте, когда Фработта прострелил на Рэмзи, а тот легко избавился от всех опекунов и легко замкнул. Воплотилось и в добавленное время, когда Роналду получил заброс от Данило, прошёл вперёд и чётко пробил. Чётче, чем до него соперник Оддеи, также вышедший на ударную позицию. Тот удар Щесны взял спокойно.

Впервые с четвёртого июля "Ювентус" выдаёт серию из трёх побед подряд в лиге. Очень хорошие новости для Пирло. Очень хорошее начало 2021-го года. Даже несмотря на немало вопросов к игре команды. Ныне для неё главное - собирать очки. К матчу против "Интера" она подойдёт вдохновлённой. А "Сассуоло" проигрывает почти всем грандам. "Милану", "Интеру", "Аталанте", "Юве". Сегодня ещё и достойнее, чем ранее. Если бы не удаление - добился бы большего. Но результат на табло.