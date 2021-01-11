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В погоне за Левандовским. Роналду забил 15-й гол в текущей Серии А - ВИДЕО

Италия
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Более одного гола за игру!

В погоне за Левандовским. Роналду забил 15-й гол в текущей Серии А - ВИДЕО
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"Ювентус" в воскресенье, 10 января, получил свою третью победу подряд в чемпионате Италии - команда Андреа Пирло обыграла "Удинезе" со счетом 3:1. Точку в поединке поставил Криштиану Роналду, который уже в компенсированное арбитром время убежал на свидание с голкипером. Для португальца это 15-й гол в текущем сезоне (в 13 сыгранных матчах), и он лидирует в гонке бомбардиров Серии А. Лукаку уже отстает на три результативных удара.

Добавим, что в ТОП-чемпионатах это второй показатель по состоянию на сегодня. У Роберта Левандовского пока 20 голов. В АПЛ лидирует Мохамед Салах с 13-ю мячами, во Франции Мбаппе и Диа ( "Реймс") имеют по 12 голов, в Испании первое место в списке бомбардиров у Месси, который забил "всего" 11 мячей.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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