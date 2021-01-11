Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В погоне за Левандовским. Роналду забил 15-й гол в текущей Серии А - ВИДЕО
Более одного гола за игру!
"Ювентус" в воскресенье, 10 января, получил свою третью победу подряд в чемпионате Италии - команда Андреа Пирло обыграла "Удинезе" со счетом 3:1. Точку в поединке поставил Криштиану Роналду, который уже в компенсированное арбитром время убежал на свидание с голкипером. Для португальца это 15-й гол в текущем сезоне (в 13 сыгранных матчах), и он лидирует в гонке бомбардиров Серии А. Лукаку уже отстает на три результативных удара.
Добавим, что в ТОП-чемпионатах это второй показатель по состоянию на сегодня. У Роберта Левандовского пока 20 голов. В АПЛ лидирует Мохамед Салах с 13-ю мячами, во Франции Мбаппе и Диа ( "Реймс") имеют по 12 голов, в Испании первое место в списке бомбардиров у Месси, который забил "всего" 11 мячей.
Популярное сейчас
- Атлетико с тремя играми в запасе лидер, между Реалом и Барсой три очка. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- СМИ: Динамо хочет подписать Алекса Тейшейру
- Пять команд из ТОП-6 оступаются, Бавария возглавляет гонку. Турнирная таблица Бундеслиги 2020/21
- Цель – забрать с английских полей. Фонсека хочет пригласить в Рому экс-игрока Шахтера
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Звездный хав Милана покорил судей на шоу Голос и рассказал о симпатиях Златана. ВИДЕО
Новости по теме
- 20:43 Зарубежные Фернандеш: Я перешел бы в Манчестер Юнайтед и без советов Роналду, однако всегда лучше такое обсудить с ним
- 10:42 Зарубежные Только Месси и Роналду с 2005-го ежегодно забивают в рамках ТОП-5 европейских лиг
- 13:33 Зарубежные Рейтинг CIES: Рашфорд – самый дорогой футболист в рамках ТОП-5 европейских лиг, Роналду нет в сотне