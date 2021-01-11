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Уверенная победа туринцев. Ювентус - Сассуоло 3:1 Видео обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Серии А "Ювентус" - "Сассуоло", 10 января 2021

Уверенная победа туринцев. Ювентус - Сассуоло 3:1 Видео обзор матча
UA-Футбол
Новина українською

Предлагаем вашему вниманию обзор матча "Ювентус" - "Сассуоло", которые встречались в Серии А, что завершился со счетом 3:1. Голы на счету Данилы Силва, Аарона Рэмзи, Роналду и Грегуар Дефреля. В конце первого тайма гости поединка играли в меньшинстве. Для команды Пирло эта победа была третьей в чемпионате Италии. "Ювентус" набрали 33 очка и поднялись на 4-ое место в турнирной таблице. "Сассуоло" занимает 7-ое место с 29 очками.

Серия А. 17 тур.
Ювентус - Сассуоло 3:1
Голы: Данило, 51, Рэмси, 82, Роналду, 90+2 — Дефрель, 59
Удалены: Обьянг, 45+2

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В статье: Серия А Ювентус (Италия) "Сассуоло"
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