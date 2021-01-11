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Дибала и Маккенни получили травмы в матче с Сассуоло

Италия
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Футболистов заменили в первом тайме

Дибала и Маккенни получили травмы в матче с Сассуоло
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В рамках 17-го тура Серии А "Ювентус" встречался с "Сассуоло" (3:1). Команда Пирло потеряло двух своих основных футболистов.

Полузащитник Уэстон Маккенни был заменен на 19-ой минуте поединка, после того как почувствовал дискомфорт. Ранее у него была небольшая мышечная проблема. Затем под конец первой половины игры из-за травмы ноги поле покинул Пауло Дибала. Он пытался продолжить игру, но в итоге был заменен на 43-й минуте на Деяна Кулусевски. О степени и характере травм будет известно позже.

В текущем сезоне Дибала провел 16 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 2 ассиста. В активе 22-летнего Маккенни 18 встреч, 3 гола и 2 результативные передачи.

Напомним, что сейчас "Ювентус" находится на 4-ом место в турнирной таблице.

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В статье: Ювентус (Италия) "Сассуоло" Пауло Дибала Уэстон Маккени
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Источник:
Sport Sky

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