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Джованни Строппа может быть уволен в ближайшее время

Италия
(1 голосов)

Руководство недовольно результатами команды

Джованни Строппа может быть уволен в ближайшее время
Новина українською

Главный тренер "Кротоне" Джованни Строппа может быть уволен в ближайшее время, утверждает Tuttosport.

Руководство клуба недовольно результатами команды. После 17 туров "Кротоне" занимает последнее место в турнирной таблице, набрав только 9 очков.

Возможными сменщиками Строппы называются Давиде Никола и Леонардо Семпличи.

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В статье: Джованни Строппа Кротоне (Италия)
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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Arni-86 (Одесса)
11.01.2021 в 16:55
Зачем нам эта бесполезная информация???
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