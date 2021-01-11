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Джованни Строппа может быть уволен в ближайшее время
Руководство недовольно результатами команды
Главный тренер "Кротоне" Джованни Строппа может быть уволен в ближайшее время, утверждает Tuttosport.
Руководство клуба недовольно результатами команды. После 17 туров "Кротоне" занимает последнее место в турнирной таблице, набрав только 9 очков.
Возможными сменщиками Строппы называются Давиде Никола и Леонардо Семпличи.
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Arni-86 (Одесса)
11.01.2021 в 16:55
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