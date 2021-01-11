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Ювентус близок к подписанию 19-летнего игрока Дженоа

Италия
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Николо Ровелла может сменить клубную прописку

Ювентус близок к подписанию 19-летнего игрока Дженоа
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"Ювентус" договорился с "Дженоа" о переходе 19-летнего полузащитника Николо Ровеллы, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".

По информации источника, "старая синьора" подписала контракт с хавбеком сборной Италии U21. Он останется в аренде в генуэзском клубе, а затем летом перейдёт в "Ювентус". Медицинские тесты завершены сегодня, сумма сделки — € 10 млн.

Сообщалось, что арендное соглашение будет содержать опцию продления ещё на один сезон. Более того, из "старой синьоры" в генуэзский клуб отправятся 19-летний нападающий Элиа Петрелли и 20-летний полузащитник Маноло Портанова. Официальное объявление от обоих клубов ожидается в ближайшее время. В нынешнем сезоне Ровелла принял участие в 9 матчах итальянской Серии А и получил одну жёлтую карточку.

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В статье: Ювентус (Турин) Дженоа (Генуя) Дженоа
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