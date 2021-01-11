Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус близок к подписанию 19-летнего игрока Дженоа
Николо Ровелла может сменить клубную прописку
"Ювентус" договорился с "Дженоа" о переходе 19-летнего полузащитника Николо Ровеллы, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".
По информации источника, "старая синьора" подписала контракт с хавбеком сборной Италии U21. Он останется в аренде в генуэзском клубе, а затем летом перейдёт в "Ювентус". Медицинские тесты завершены сегодня, сумма сделки — € 10 млн.
Сообщалось, что арендное соглашение будет содержать опцию продления ещё на один сезон. Более того, из "старой синьоры" в генуэзский клуб отправятся 19-летний нападающий Элиа Петрелли и 20-летний полузащитник Маноло Портанова. Официальное объявление от обоих клубов ожидается в ближайшее время. В нынешнем сезоне Ровелла принял участие в 9 матчах итальянской Серии А и получил одну жёлтую карточку.
Популярное сейчас
- Немецкий опыт в украинских реалиях. Денис Сурма помог создать академию в Ильинцах, работая детским тренером в Трире
- Днепр-1 следит за Ковальцом, Львов укрепляет оборону. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Луческу переживает за качество газона НСК Олимпийский
- Невероятная Джорджина веселится на пляже в ОАЭ пока Роналду забивает за Юве. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
- Звездный хав Милана покорил судей на шоу Голос и рассказал о симпатиях Златана. ВИДЕО