Названы сроки восстановления Дибалы

"Ювентус" на официальном сайте сообщил о том, сколько пропустит форвард Пауло Дибала из-за травмы.

В матче 17-го тура чемпионата Италии с "Сассуоло" (3:1) футболист был травмирован и покинул поле в конце первого тайма.

Пресс-служба клуба сообщила, что из-за поражение медиальной коллатеральной связки левого колена игрок пропустит 15-20 дней.

Таким образом, 27-летний аргентинец не поможет команде в матче 18-го тура серии A с "Наполи", который состоится 13 января.