Италия
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Названы сроки восстановления Дибалы
Игроку понадобится около трех недель
"Ювентус" на официальном сайте сообщил о том, сколько пропустит форвард Пауло Дибала из-за травмы.
В матче 17-го тура чемпионата Италии с "Сассуоло" (3:1) футболист был травмирован и покинул поле в конце первого тайма.
Пресс-служба клуба сообщила, что из-за поражение медиальной коллатеральной связки левого колена игрок пропустит 15-20 дней.
Таким образом, 27-летний аргентинец не поможет команде в матче 18-го тура серии A с "Наполи", который состоится 13 января.
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