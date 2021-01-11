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Пиоли: Златан получит игровое время в кубковом матче
Неспешное возвращение
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли рассказал, как обстоят дела в его команде с травмированными футболистами.
"Беннасер и Селемакерс набирают форму, но сегодня они не работали в общей группе. Завтра мы примем окончательное решение, но думаю, что они вернутся на выходных.
Ибрагимович? Главное для него - преодолеть мышечную проблему. Необходимо вернуться в игровой ритм и пока получать немного игрового времени. Он сыграет завтра", - заявил Пиоли.
Завтра "Милан" сыграет в кубке против "Торино". На прошедших выходных они обыграли команду из Турина, а Златан провел менее десяти минут.
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