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Пиоли: Златан получит игровое время в кубковом матче

Италия
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Неспешное возвращение

Пиоли: Златан получит игровое время в кубковом матче
UA-Футбол
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Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли рассказал, как обстоят дела в его команде с травмированными футболистами.

"Беннасер и Селемакерс набирают форму, но сегодня они не работали в общей группе. Завтра мы примем окончательное решение, но думаю, что они вернутся на выходных.

Ибрагимович? Главное для него - преодолеть мышечную проблему. Необходимо вернуться в игровой ритм и пока получать немного игрового времени. Он сыграет завтра", - заявил Пиоли.

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Завтра "Милан" сыграет в кубке против "Торино". На прошедших выходных они обыграли команду из Турина, а Златан провел менее десяти минут.

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В статье: Златан Ибрагимович Стефано Пиоли Милан
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