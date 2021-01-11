Серия А. Победитель Наполи сильнее победителя Интера

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Сампдория" 2:1

Голы: Терци 20, Нзола 61 (пен.) - Кандрева 24

"Сампдория" чувствует, что достойна места в Топ-10, а то и выше, но ей не хватает постоянства. В предыдущих шести матчах состоялись три победы и три поражения. Последняя победа над "Интером" должна была добавить уверенности в себе и начать серию. Но начинать её приходилось также против победителя гранда. Пусть и кризисного. Невероятный камбек вдесятером в Неаполе (шокированный Винченцо Итальяно признал худшую игру его команды в сезоне) прервал серию из восьми матчей без побед и с тремя ничьими и снял большой камень с души Итальяно. Сегодня этот камень сломал косу.

В первом малом дерби Лигурии в истории Серии А "Специя" доминировала, до перерыва владела мячом 61 процент времени. Эстевес чуть не закрутил в угол, отличный удар Нзолы заблокировал Йошида, два касания головой принесли гол. Хотя "Сампдория" быстро вернулась. Кандрева начал контратаку в своей штрафной и замкнул "кросс" Янкто в чужой. Ещё до гола Терци вратарь хозяев Проведель отбивал удары Янкто и Торсби. Впрочем, живая игра закончилась после 1:1. Даже после лёгкого толчка Торсби в спину Побеги и 2:1 гости не сумели ни создать, ни толком придавить. Что явно устроило хозяев.

"Сампдория" остаётся 11-ой. А "Специя" за два тура убежала из зоны вылета на 14-ое место. До "Дории" лишь три очка.