Златан отрабатывает удары на тренировке - ВИДЕО

Фанаты "Милана" не могут нарадоваться - их команда наконец лидирует в чемпионате Италии. Этого наверняка не произошло бы без Златана Ибрагимовича. Швед помогает не только на поле, но и во время тренировок, вдохновляя своим примером младших партнеров. Официальный канал россонери опубликовал видео, как Златан отрабатывает завершения атак.