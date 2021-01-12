Италия
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Златан отрабатывает удары на тренировке - ВИДЕО
Ибрагимович снова готов забивать голы
Фанаты "Милана" не могут нарадоваться - их команда наконец лидирует в чемпионате Италии. Этого наверняка не произошло бы без Златана Ибрагимовича. Швед помогает не только на поле, но и во время тренировок, вдохновляя своим примером младших партнеров. Официальный канал россонери опубликовал видео, как Златан отрабатывает завершения атак.
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