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Златан отрабатывает удары на тренировке - ВИДЕО

Италия
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Ибрагимович снова готов забивать голы

Златан отрабатывает удары на тренировке - ВИДЕО
Новина українською

Фанаты "Милана" не могут нарадоваться - их команда наконец лидирует в чемпионате Италии. Этого наверняка не произошло бы без Златана Ибрагимовича. Швед помогает не только на поле, но и во время тренировок, вдохновляя своим примером младших партнеров. Официальный канал россонери опубликовал видео, как Златан отрабатывает завершения атак.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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