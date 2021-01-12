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Милан присматривается к защитнику лондонского Челси как к резервному варианту для усиления
Точно не Тьяго Силва?
"Милан" может приобрести футболиста лондонского "Челси" – речь идет о Фикайо Томори. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. Итальянцы уже связались с английскими боссами касательно возможности трансфера.
По информации источника, сам защитник открыт для переговоров. 23-летний исполнитель практически не выходит на поле в этом сезоне.
Главная цель "Милана" – 20-летний француз Мохамед Симакан из "Страсбура". "Россонери" вернутся к кандидатуре Томори только в том случае, если сделка с Симаканом сорвется.
New chance for Fikayo Tomori: AC Milan have contacted Chelsea for the English centre back. Tomori would accept the destination. ???? #cfc— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2021
...but the main target for Milan is still Mohamed Simakan [Strasbourg]. Only if the deal will collapse, Tomori would be the option. ???? #acmilan
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