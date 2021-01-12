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Милан присматривается к защитнику лондонского Челси как к резервному варианту для усиления

Италия
(1 голосов)

Точно не Тьяго Силва?

Милан присматривается к защитнику лондонского Челси как к резервному варианту для усиления
Новина українською

"Милан" может приобрести футболиста лондонского "Челси" – речь идет о Фикайо Томори. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. Итальянцы уже связались с английскими боссами касательно возможности трансфера.

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По информации источника, сам защитник открыт для переговоров. 23-летний исполнитель практически не выходит на поле в этом сезоне.

Главная цель "Милана" – 20-летний француз Мохамед Симакан из "Страсбура". "Россонери" вернутся к кандидатуре Томори только в том случае, если сделка с Симаканом сорвется.

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В статье: Челси (Лондон) Страсбур Милан Фикайо Томори Мохамед Симакан
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Комментарии (1)
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fabo69
12.01.2021 в 13:44
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