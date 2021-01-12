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Милан хочет купить полузащитника Реала
Сейчас он выступает за Милан на правах аренды
"Милан" попытается выкупить права на полузащитника "Реала" Браима Диаса, выступающего за итальянский клуб на правах аренды, пишет Corriere dello Sport.
По информации источника, стороны уже совсем скоро приступят к переговорам. В миланском клубе довольны выступлениями 21-летнего испанского футболиста.
Действующее арендное соглашение Диаса рассчитано до 30 июня 2021 года. Отмечается, что если "Реал" не согласится на трансфер, то "Милан" рассматривает вариант с заключением нового арендного соглашения.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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