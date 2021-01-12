"Зелинский может стать лучше, чем де Брюйне". Легендарный Бонек хвалит полузащитника Наполи

Легендарный польский футболист Збигнев Бонек высоко оценил уровень игрока "Наполи" Петра Зелинского.

"Зелинский обладает фантастической техникой. Он умеет играть в касание, а также очень непредсказуем. В новом сезоне он стал еще более зрелым игроком.

Петр умеет забивать красивые голы и отдает много голевых. Если он будет забивать больше голов, то может стать лучше, чем де Брюйне. Он может играть, как игрок топ-уровня", - заявил Бонек.

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В текущем сезоне Зелинский провел 18 матчей, забил четыре гола и отдал четыре ассиста.