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"Зелинский может стать лучше, чем де Брюйне". Легендарный Бонек хвалит полузащитника Наполи

Италия
(1 голосов)

Верите в такой успех поляка?

"Зелинский может стать лучше, чем де Брюйне". Легендарный Бонек хвалит полузащитника Наполи
UA-Футбол
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Легендарный польский футболист Збигнев Бонек высоко оценил уровень игрока "Наполи" Петра Зелинского.

"Зелинский обладает фантастической техникой. Он умеет играть в касание, а также очень непредсказуем. В новом сезоне он стал еще более зрелым игроком.

Петр умеет забивать красивые голы и отдает много голевых. Если он будет забивать больше голов, то может стать лучше, чем де Брюйне. Он может играть, как игрок топ-уровня", - заявил Бонек.

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В текущем сезоне Зелинский провел 18 матчей, забил четыре гола и отдал четыре ассиста.

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В статье: Збигнев Бонек Наполи (Неаполь) Петр Зелински
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Комментарии (2)
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fabo70
12.01.2021 в 19:33
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Юра с Амура (Дніпро)
12.01.2021 в 19:01
Фамилия польского футболиста лиший раз заставила напрячься...))
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