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"Зелинский может стать лучше, чем де Брюйне". Легендарный Бонек хвалит полузащитника Наполи
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Легендарный польский футболист Збигнев Бонек высоко оценил уровень игрока "Наполи" Петра Зелинского.
"Зелинский обладает фантастической техникой. Он умеет играть в касание, а также очень непредсказуем. В новом сезоне он стал еще более зрелым игроком.
Петр умеет забивать красивые голы и отдает много голевых. Если он будет забивать больше голов, то может стать лучше, чем де Брюйне. Он может играть, как игрок топ-уровня", - заявил Бонек.
В текущем сезоне Зелинский провел 18 матчей, забил четыре гола и отдал четыре ассиста.
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