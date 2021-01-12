Конте: Ожидаю многого от Эриксена в кубковом матче

Главный тренер "Интера" Антонио Конте четко дал понять, что Кристиан Эриксен получит свой шанс в кубковом матче против "Фиорентины".

"Эриксен? В карьере любого игрока бывают легкие и тяжелые моменты. Нужно иметь характер, чтобы справиться с ними и найти свою игру.

Я много работал с Кристианом в тактическом плане, чтобы помочь ему стать лучше. Я жду от него много на позиции плеймейкера в кубковой игре", - заявил Конте.

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