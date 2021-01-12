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Милан - Торино: смотреть онлайн матч 1/8 кубка Италии
Златан в старте
В матче 1/8 финала кубка Италии "Милан" примет "Торино". На прошлых выходных "россонери" обыграли туринского соперника со счетом 2:0.
Отметим, что в старте команды Пиоли выйдет Златан Ибрагимович, который не так давно восстановился после повреждения.
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Кубок Италии, 1/8 финала
"Милан" 21:45 "Торино"
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