Кубок Италии. Милан выбивает Торино в серии пенальти

Кубок Италии. 1/8 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Торино" 5:4 пен. (0:0)

Серия пенальти: Белотти 0:1, Кесси 1:1, Лукич 1:2, Эрнандес 2:2, Льянко 2:3, Тонали 3:3, Ринкон 3:3 (вратарь), Романьоли 4:3, Милинкович-Савич 4:4, Чалханоглу 5:4

"Милан": Татарушану, Калулу, Мусаккьо (Кесси 63), Романьоли, Далот, Калабрия (Эрнандес 63), Тонали, Кастильехо (Хауге 46), Диас (Ольцер 106), Леау, Ибрагимович (Чалханоглу 46)

"Торино": В. Милинкович-Савич, Бремер (Льянко 84), Нкулу, Буонджорно, Войвода (Лукич 84), Ринкон, Сегре, Линетти (Синго 63), Ансальди (Мурру 63), Гояк, Дзадза (Белотти 90+2)

Предупреждения: Тонали 85, Кесси 112 - Ринкон 27, Линетти 29, Дзадза 47, Лукич 101, Льянко 117, Гояк 118

Главный арбитр: Паоло Валери

В связи с сумасшедшим календарём многим игрокам и тренерам задавали вопросы о Кубке как обузе. 13 замен по сравнению с очным матчем "Милана" и "Торино" в субботу (2:0) будто бы подтверждали это. С другой стороны, именно сегодня "дьяволы" впервые за 50 дней выпустили в стартовом составе Златана Ибрагимовича. В целом лидер лиги ныне великолепно настроен психологически и не собирается отдавать ни один матч. "Быки" также выпустили приличных опытных игроков и желали продолжить на волне неплохого второго тайма субботнего матча. Оттого и вышла типичная кубковая вязкая битва.

Наставник "Торино" Марко Джампаоло признал, что в первом тайме в субботу его команда выступала лишь зрителями. И вправду, в первые 30 минут она даже не пробивала по воротам. А здесь пробила уже на седьмой, затем ещё дважды. Лишь на 28-ой первый удар нанёс "Милан". Единственный опасный удар в створ ворот в первом тайме также на счету лучше комбинировавшего "Торо". Татарушану вытащил в прыжке удар Гояка с линии штрафной. До этого Златана вывели длинным забросом на вратаря. Но долго не игравший швед пробил сильно и неточно. В целом же по общим меркам игра была скучной.

Во втором тайме без явно не готового Ибры и с главным креативщиком Чалханоглу "Милан" заиграл острее. "Новый" и гораздо более живой центрфорвард Леау был выведен Диасом на вратаря. Здесь Милинкович-Савич спас. Спас и от Калабрии, а от добивания Далота - каркас ворот. Вскоре Калабрия с рикошетом попал в стойку. Стефано Пиоли бросал в бой всё новых лидеров. Кесси, Тео Эрнандеса. Однако "Торино", год назад на той же стадии Кубка потянувший "Милан" в овертайм, даже успокаивал игру. Сейв вратаря ногой от удара Чалханоглу и неточный удар свободного Диаса оставили счёт 0:0.

В дополнительное время "Милан" доминировал, но сил и у него, и у соперника уже не осталось. Обе команды скорее пытались не создать, а дойти до пенальти без травм. Удары хозяев издали были либо неточными, либо несложными для Милинковича-Савича. Возникали ощущения, что и в серии пенальти будет доминировать усталость. Но нет. Девять ударов были отличными. Мяча от Льянко Татарушану чудом коснулся, но не выбил. А вот Ринкон пробил на удобной для румына высоте.

"Торино" не проиграл "Милану" в основное время уже восьмой матч из последних десяти. В Кубке второй год подряд переводил игру в дополнительное время. Но вновь проиграл. Тогда - в самом овертайме, ныне - в серии пенальти. Хотя и миланцы не особо радовались. Автор победного пенальти Чалханоглу просто взял мяч и пошёл к центру поля. Уж слишком все устали. О "Фиорентине" либо "Интере" в четвертьфинале время подумать будет. А о качестве игры в отчётном матче и думать не надо. Здесь был важен лишь результат.