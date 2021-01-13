  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Фиорентина - Интер. Смотреть онлайн, прямая видео трансляция
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фиорентина - Интер. Смотреть онлайн, прямая видео трансляция

Италия
(1 голосов)

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Фиорентина - Интер Кубок Италии, 13 января 2021

Фиорентина - Интер. Смотреть онлайн, прямая видео трансляция
Новина українською

Вашему вниманию видео трансляция матча 1/8 финала Кубка Италии, в котором Фиорентина принимает Интер. Напомним, что в Серии А фиалки лишь 12-е, тогда как команда Конте идет второй. Начало игры в 16:00

Кубок Италии. 1/8 финала
Фиорентина 16:00 Интер

Составы:

Фиорентина: Террачиано - Игор, Куарта, Миленкович - Касерас, Амрабат, Борха, Кастровили, Бираги - Эйссерик - Куаме

Интер: Ханданович - Янг, Шкриньяр, Раннокья, Коларов - Гальярдини, Сенси - Санчес, Эриксен, Перишич - Мартинес

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...