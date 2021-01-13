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Фиорентина - Интер. Смотреть онлайн, прямая видео трансляция
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Фиорентина - Интер Кубок Италии, 13 января 2021
Вашему вниманию видео трансляция матча 1/8 финала Кубка Италии, в котором Фиорентина принимает Интер. Напомним, что в Серии А фиалки лишь 12-е, тогда как команда Конте идет второй. Начало игры в 16:00
Кубок Италии. 1/8 финала
Фиорентина 16:00 Интер
Составы:
Фиорентина: Террачиано - Игор, Куарта, Миленкович - Касерас, Амрабат, Борха, Кастровили, Бираги - Эйссерик - Куаме
Интер: Ханданович - Янг, Шкриньяр, Раннокья, Коларов - Гальярдини, Сенси - Санчес, Эриксен, Перишич - Мартинес
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