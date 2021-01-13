Кубок Италии. Миланское дерби после овертаймов

Кубок Италии. 1/8 финала

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Интер" 1:2 OT (1:1)

Голы: Куаме 57 - Видаль 40 (пен.), Лукаку 119

"Фиорентина": Терраччьяно, Миленкович, Кварта, Игор, Касерес (Венути 52), Амрабат, Бонавентура, Бираги, Эйссерик (Влахович 52), Кастровилли, Куаме (Кальехон 97)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр (Де Фрай 61), Раноккия, Коларов, Янг (Хакими 69), Гальярдини (Барелла 81), Видаль (Брозович 94), Перишич, Эриксен, Лаутаро Мартинес (Лукаку 69), Алексис Санчес

Предупреждения: Эйссерик 6, Бонавентура 27, Куаме 57, Игор 80 - Шкриньяр 45, Эриксен 79, Видаль 84, Хакими 112, Раноккия 117, Алексис Санчес 120+1, Лукаку 120+3

Главный арбитр: Давиде Масса

Середина недели между "Ромой" и "Ювентусом", два матча подряд без побед и шесть пропущенных в трёх последних, сильные перекосы между таймами (лишь два гола из последних 18-ти в первом), неизбежная ротация состава с отдыхом Лукаку, Бареллы, Хакими и других, разговоры о продаже клуба и будущем тренера - очень многое мешало сегодня "Интеру". Вообще-то, мешала и "Фиорентина", проигравшая лишь один из последних шести матчей, пропустившая в них четыре мяча. И не проигрывавшая этому сопернику дома шесть матчей подряд. Сложный матч читался. В такой ситуации важен лишь результат.

Первый тайм получился некачественным и скучным. "Фиорентина" ожидаемо никуда не спешила. "Интер" необычно для себя - также. А, включив прессинг и фланги минуты с 25-ой, создавал лишь опасные забросы и несколько ударов. Всё блокировалось. Тем не менее, задание на тайм он выполнил. Поскольку позволил лишь один удар по воротам Хандановича. А сам нашёл гол. Точнее, ему нашёл Терраччьяно. Он не только плохо отбил банальный удар Эриксена, но и сбил добившего в стойку Санчеса. ВАР это заметил. Как и то, что сразу же после этого Шкриньяр попал в своей штрафной в мяч, а не в ногу Куаме.

Второй тайм гости также начали с осторожным контролем. Даже более того - Лаутаро Мартинес должен был замыкать прострел Перишича в створ. Чезаре Пранделли уяснил ситуацию. И после его двойной замены на 52-ой минуте хозяева устроили штурм с забросами и заблокированными ударами. После одного из отскоков Куаме пробил блестяще в "девятку" с 17-ти метров. Этот гол ускорил темп и частоту атак. Хотя завершали их плохо. Хакими с паса Лукаку (Конте также выполнил замены) и Санчес в упор были очень близки к стойке, Ханданович и Терраччьяно тащили удары Бонавентуры и Хакими по центру.

Судьба четырёх из семи предыдущих очных матчей решилась после 86-ой минуты. Здесь ситуация даже усугубилась до дополнительного времени. И оно началось энергично. Венути и Бонавентура издали проверяли Хандановича, навес Перишича срезался в перекладину. Удар головой Санчеса вытащил вратарь, как и кручёный удар Эриксена издали. Правда, всё это осталось в первой 15-тиминутке. Вторая уже была больше похожа на первый тайм. В том числе, и тем, что "Интер" нашёл гол. В самой концовке Лукаку дважды позволили пробить головой. Вначале спас вратарь. Через две минуты уже шансов не было.

Традиция крайне плотных битв "Фиорентины" с "Интером" сохранилась. Как и традиция их решения на падающем флажке. "Нерадзурри" выдержали очень сложный матч и добыли победу, обеспечив Миланское дерби в четвертьфинале. Кстати, как и "Милан", они не справились за 90 минут. Но главное для них, что справились. Причём, как мы и предсказывали в прогнозе, судьбу матча в дополнительное время решили замены. Барелла навесил справа, Лукаку забил. Без этих двух игроков нынешний "Интер" просто не способен побеждать. А "Фиорентина" даже не выполнила все замены. Возможно, потому и уступила.