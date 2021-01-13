Suning Commerce Group может продать контрольный пакет акций Интера

Интересные новости приходят из Италии. Миланский "Интер" может получить новых владельцев.

По данным Sky Sport Italy, инвестиционная компания BC Partners изучает возможность покупки контрольного пакета "Интера". Источник передает, что вариант с продажем доли клуба следует рассматривать как положительную возможность.

Сейчас контрольный пакет акций принадлежит Suning Commerce Group. Завтра, как информирует Il Corriere dello Sport, состоится заседания совета директоров клуба. Новость о продаже успел прокомментировать Джузеппе Маротта, генереальный директор клуба:

"Владельцы рассматривают разные возможности в интересах "Интера". Пока что нам не нужно думать о разных слухах", - цитирует Маротту Radio Rai.

Отмемтим, что Suning Commerce Group приобрел миланский "Интер" за 270 миллионов в 2016-м году. В прошлом сезоне они заняли второе место в Серии А.