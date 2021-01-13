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Конте похвалил Интер за победу в кубковом матче
Но можно было обойтись и без дополнительного времени
Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал победу его команды в кубковой игре против "Фиорентины".
"Наш проход дальше - абсолютно заслуженный. Мы даже могли решать вопросы еще в основное время, создав несколько моментов.
Футболисты провели интенсивный матч все 120 минут - я удовлетворен этим. Также мне понравилась игра Коларова и Раноккья, которые редко выходят на поле. Видно, что "Интер" им не безразличен.
Исходя из сегодняшних наших кондиций, мы провели отличный матч. Важно было пройти в следующий раунд", - заявил Конте.
В четвертьфинале "Интер" сыграет против "Милана".
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