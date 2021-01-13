Серия А. Кризисный Наполи проползает в четвертьфинал

Кубок Италии. 1/8 финала

"Наполи" - "Эмполи" (II) 3:2

Голы: Ди Лоренцо 18, Лосано 38, Петанья 77 - Байрами 33, 68

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Гулям, Демме (Бакайоко 88), Лоботка (Зелински 70), Политано (Л. Инсинье 61), Элмас (Руис 70), Лосано, Петанья (Льоренте 88)

"Эмполи": Фурлан, Дзаппелла, Казале, Вити, Терзич (Аслани 85), С. Риччи, Дамиани, Хаас (Камбиазо 62), Байрами (Бальданци 85), Матос (Морео 62), Оливьери (Ла Мантиа 72)

Предупреждениe: Оливьери 45

Главный арбитр: Антонио Джуа

"Наполи" в игровом и ментальном кризисе, что видно и по результатам. Он пропускал в восьми матчах подряд, добыл в них лишь три победы при трёх поражениях. Играет очень неуверенно, апатично, вызывая сравнения с финалом каденции Карло Анчелотти. Дженнаро Гаттузо бушует, бьёт кулаками по стенам раздевалки. Требует от игроков после первого же пропущенного, первой же ошибки, не искать виноватых, не спорить друг с другом и не бояться теней, а играть дальше. Команду в таком состоянии мог поймать и соперник из Серии Б. "Эмполи" даже без главного тренера и лучшего бомбардира старался.

Вообще-то, он остался не только без Алессио Диониси и Леонардо Манкузо, но и без Андреа Ла Мантии. Второго бомбардира. Первые двое выбыли из-за коронавируса, третий начал матч в запасе. Тем не менее, гости играли смело, пытались цепляться за мяч, отвечать атакой на атаку. Они не хотели прерывать серию матчей без поражений подряд во всех турнирах на 12-ти. Постреливали издали с первых минут. Матос ударом через себя ножницами из центра штрафной задел перекладину, Байрами из левой её части закрутил в ворота, а также чётко пробил низом издали. Дважды - с рикошетом от стойки.

Разумеется, и по владению мячом, и по числу моментов и ударов в целом "Наполи" в итоге оказался явно впереди. Демме чуть не попал головой, Фурлан спас в дуэли с Лосано. Ирвинг затем прорвался по левому флангу и навесил на пришедшего как раз из "Эмполи" Ди Лоренцо. Элмас прорвался к вратарю, и тот вновь спас. А от "пушки" Лосано метров с 23-ёх после отскока от Дзаппеллы спасти уже не смог. Во втором же тайме Фурлан отбил опасный удар Политано. Но всего этого хватило лишь для 2:2 к 75-й минуте. В целом после перерыва "Наполи" вроде бы играл увереннее, но создал очень мало.

"Наполи" всё же вырвал победу. С помощью углового. Ррахмани пробил головой, Риччи вытащил с линии ворот, Петанья добил. Далее Руис попадал в стойку, а Морео простил, пробив выше метров с 12-ти. Как и для "Интера" с "Миланом", для него главное в этом матче - победа. Тем более, что добыл её в основное время, без лишних минут. Но нельзя не заметить, что проблем Гаттузо и команды этот матч не решил. Для действующего обладателя Кубка такая игра в последнее время - не одиночный случай, а закономерность.