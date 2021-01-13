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Ювентус - Дженоа: смотреть онлайн, видеотрансляция матча кубка Италии

Италия
(3 голосов)

Пирло выпустил дубль

Ювентус - Дженоа: смотреть онлайн, видеотрансляция матча кубка Италии
UA-Футбол
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В матче 1/8 финала кубка Италии туринский "Ювентус" на своем поле примет "Дженоа".

Андреа Пирло, как и обещал вчера, выпустил полурезервный состав. К примеру, не попали в старт Роналду и Дибала.

Читайте такжеВремя для ротации. Пирло пообещал выпустить Буффона и Кьеллини в кубковом матче

Кубок Италии, 1/8 финала
"Ювентус" 21:45 "Дженоа"

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В статье: Ювентус (Турин) Дженоа (Генуя)
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