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Ювентус - Дженоа: смотреть онлайн, видеотрансляция матча кубка Италии
Пирло выпустил дубль
В матче 1/8 финала кубка Италии туринский "Ювентус" на своем поле примет "Дженоа".
Андреа Пирло, как и обещал вчера, выпустил полурезервный состав. К примеру, не попали в старт Роналду и Дибала.
Кубок Италии, 1/8 финала
"Ювентус" 21:45 "Дженоа"
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