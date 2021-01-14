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Ювентус - Дженоа 3:2 Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Кубка Италии Ювентус - Дженоа 3:2 , 13 января 2021

Ювентус - Дженоа 3:2 Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
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Предлагаем вашему вниманию видео обзор матча "Ювентус" - "Дженоа", которые встречались в 1/8 финала Кубка Италии. Поединок начался по привычному для "туринцев" - они повели в счете, а затем Мората на 23-й минуте закрепил преимущество. Однако "Дженоа" нашла в себе силы и уже на 28-й минуте поединка забили благодарю голу Леннар Чиборра. Во второй половине матча "грифоны" сравняли счет 2:2 и могли вырывать эту победу. Но "Ювентус" смогли одолеть в конце первого дополнительного тайма благодаря голу полузащитника Хамза Рафья. Таким образом команда Пирло вышла в 1/4 Кубка Италии.

1/8 Кубок Италии
Ювентус - "Дженоа 3:2
Голы: Кулусевски, 2, Мората, 23, Рафья, 105 — Чиборра, 28, Мелегони, 74

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В статье: Кубок Италии Ювентус (Италия) Дженоа (Генуя)
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