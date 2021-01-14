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Дженоа одолели только в экстратайме: Пирло перечислил, в каких компонентах Ювентусу стоит прибавить
Андреа на связи
Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал выход своей команды в ¼ Кубка Италии. Напомним, вчера итальянский гранд одолел "Дженоа" в рамках дополнительного времени (3:2). Цитирует алленаторе команды Football Italia.
"Мы сами усложнили себе жизнь. Во втором тайме парни начали терять концентрацию, вследствие чего появились проблемы. Нужно лучше контролировать ситуацию".
"Молодые футболисты получили первый подобный опыт на столь высоком уровне, без ошибок обойтись не могло. Цель "Ювентуса" – выиграть кубок, важно было пройти в следующий раунд турнира".
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