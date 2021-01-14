  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Дженоа одолели только в экстратайме: Пирло перечислил, в каких компонентах Ювентусу стоит прибавить
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дженоа одолели только в экстратайме: Пирло перечислил, в каких компонентах Ювентусу стоит прибавить

Италия
(1 голосов)

Андреа на связи

Дженоа одолели только в экстратайме: Пирло перечислил, в каких компонентах Ювентусу стоит прибавить
Новина українською

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал выход своей команды в ¼ Кубка Италии. Напомним, вчера итальянский гранд одолел "Дженоа" в рамках дополнительного времени (3:2). Цитирует алленаторе команды Football Italia.

Читайте такжеКубок Италии. Ювентус и Наполи проползают в четвертьфинал

"Мы сами усложнили себе жизнь. Во втором тайме парни начали терять концентрацию, вследствие чего появились проблемы. Нужно лучше контролировать ситуацию".

"Молодые футболисты получили первый подобный опыт на столь высоком уровне, без ошибок обойтись не могло. Цель "Ювентуса" – выиграть кубок, важно было пройти в следующий раунд турнира".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Кубок Италии Дженоа (Генуя) Дженоа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...