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Лацио - Рома. LIVE аудио трансляция матча Серии А
Римское дерби!
Альтернативный комментарий или звук для тех, у кого не будет возможности посмотреть поединок. Комментаторы - Александр Рыженко и Тарас Вархоляк.
Пускай обе римские команды сейчас вне борьбы за золото итальянского чемпионата, но матч между ними однозначно нельзя пройти стороной. Бывший тренер донецкого "Шахтёра" Пауло Фонсека подтянул "Рому" к лидерам: от "Милана", который занимает первую строчку, шесть баллов, от идущего вторым "Интера" - всего три.
В последний раз соперники встречались ещё год назад. Три из пяти последних очных противостояний завершались вничью. Окажется ли и этот поединок мирным? Узнайте вместе с нами в аудио трансляции от UA-Футбол!
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