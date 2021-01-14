Лацио - Рома. LIVE аудио трансляция матча Серии А

Альтернативный комментарий или звук для тех, у кого не будет возможности посмотреть поединок. Комментаторы - Александр Рыженко и Тарас Вархоляк.

Пускай обе римские команды сейчас вне борьбы за золото итальянского чемпионата, но матч между ними однозначно нельзя пройти стороной. Бывший тренер донецкого "Шахтёра" Пауло Фонсека подтянул "Рому" к лидерам: от "Милана", который занимает первую строчку, шесть баллов, от идущего вторым "Интера" - всего три.

В последний раз соперники встречались ещё год назад. Три из пяти последних очных противостояний завершались вничью. Окажется ли и этот поединок мирным? Узнайте вместе с нами в аудио трансляции от UA-Футбол!