Берлускони госпитализирован из-за проблем с сердцем

Бывший президент " Милана ", глава "Монцы" Сильвио Берлускони госпитализирован в Монако из-за проблем с сердцем, сообщает La Stampa.

Отмечается, что его поместили в кардиоторакальный центр. Решение о госпитализации 84-летнего Берлускони принял его личный врач Альберто Дзангрилло. По словам доктора, он решил положить Берлускони в ближайшую больницу, потому что не счел разумным везти его в Италию.

Напомним, что в сентябре прошлого года стало известно о том, что у бывшего премьер-министра Италии выявили коронавирус . Сообщалось, что заболевание проходит у политика в бессимптомной форме.

Напомним, что Берлускони купил "Милан" в 1986 году. При нём "россонери" восемь раз становились чемпионами Италии, пять раз выигрывали Лигу чемпионов и завоёвывали ряд других трофеев. В 2016 году Берлускони продал контрольный пакет акций клуба китайским инвесторам.