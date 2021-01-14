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Берлускони госпитализирован из-за проблем с сердцем
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Бывший президент "
Отмечается, что его поместили в кардиоторакальный центр. Решение о госпитализации 84-летнего Берлускони принял его личный врач Альберто Дзангрилло. По словам доктора, он решил положить Берлускони в ближайшую больницу, потому что не счел разумным везти его в Италию.
Напомним, что в сентябре прошлого года стало известно о том, что у бывшего премьер-министра Италии
Напомним, что Берлускони купил "Милан" в 1986 году. При нём "россонери" восемь раз становились чемпионами Италии, пять раз выигрывали Лигу чемпионов и завоёвывали ряд других трофеев. В 2016 году Берлускони продал контрольный пакет акций клуба китайским инвесторам.
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