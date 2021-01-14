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Берлускони госпитализирован из-за проблем с сердцем

Италия
(1 голосов)

В сентябре дон Сильвио переболел коронавирусом

Берлускони госпитализирован из-за проблем с сердцем
Новина українською

Бывший президент "Милана", глава "Монцы" Сильвио Берлускони госпитализирован в Монако из-за проблем с сердцем, сообщает La Stampa.

Отмечается, что его поместили в кардиоторакальный центр. Решение о госпитализации 84-летнего Берлускони принял его личный врач Альберто Дзангрилло. По словам доктора, он решил положить Берлускони в ближайшую больницу, потому что не счел разумным везти его в Италию.

Напомним, что в сентябре прошлого года стало известно о том, что у бывшего премьер-министра Италии выявили коронавирус. Сообщалось, что заболевание проходит у политика в бессимптомной форме.

Напомним, что Берлускони купил "Милан" в 1986 году. При нём "россонери" восемь раз становились чемпионами Италии, пять раз выигрывали Лигу чемпионов и завоёвывали ряд других трофеев. В 2016 году Берлускони продал контрольный пакет акций клуба китайским инвесторам.

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В статье: Сильвио Берлускони Милан Монца
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.01.2021 в 18:09
Та й х з ним...
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