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Стротман вернулся в Серию А, подписав контракт с одним из аутсайдеров
Аренда
Кевин Стротман на время покинул "Марсель". Голландский полузащитник вернулся в Серию А, подписав контракт с "Дженоа".
"Грифоны" арендовали Кевина у французского клуба до конца нынешней кампании. О наличии опции выкупа ничего не сказано. Сейчас "Дженоа" идет в Серии А на 17-й строчке.
???????? Kevin #Strootman è un nuovo giocatore del Genoa.— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 14, 2021
???? https://t.co/IMuf7kIVCr pic.twitter.com/wriyNDQGg2
Отметим, что ранее Стротман играл в Серии А, защищая цвета "Ромы". За "волков" он отыграл 131 матч и забил 13 голов.
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