Стротман вернулся в Серию А, подписав контракт с одним из аутсайдеров

Кевин Стротман на время покинул "Марсель". Голландский полузащитник вернулся в Серию А, подписав контракт с "Дженоа".

"Грифоны" арендовали Кевина у французского клуба до конца нынешней кампании. О наличии опции выкупа ничего не сказано. Сейчас "Дженоа" идет в Серии А на 17-й строчке.

Отметим, что ранее Стротман играл в Серии А, защищая цвета "Ромы". За "волков" он отыграл 131 матч и забил 13 голов.