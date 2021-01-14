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Стротман вернулся в Серию А, подписав контракт с одним из аутсайдеров

Италия
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Стротман вернулся в Серию А, подписав контракт с одним из аутсайдеров
UA-Футбол
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Кевин Стротман на время покинул "Марсель". Голландский полузащитник вернулся в Серию А, подписав контракт с "Дженоа".

"Грифоны" арендовали Кевина у французского клуба до конца нынешней кампании. О наличии опции выкупа ничего не сказано. Сейчас "Дженоа" идет в Серии А на 17-й строчке.

Отметим, что ранее Стротман играл в Серии А, защищая цвета "Ромы". За "волков" он отыграл 131 матч и забил 13 голов.

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В статье: Кевин Стротман Марсель Дженоа (Генуя)
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