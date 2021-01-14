Кубок Италии. Прогресс Сассуоло - вылетает от пятой команды Серии Б

Кубок Италии. 1/8 финала

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - СПАЛ (II) 0:2

Голы: Миссироли 49, Дикманн 58

"Сассуоло": Пеголо, Мулдур, Марлон, Пелузо, Рожерио (Кирьякопулос 85), Обьянг, Оддеи (Айхан 68), М. Лопес (Хараслин 68), Джуричич, Бога (Скьяппакассе 46), Распадори

СПАЛ: Бериша, Спальтро (Раньери 68), Викари (Томович 46), Дикманн, Д'Алессандро (Сала 68), Миссироли, Мурджа, Серникола, Ди Франческо (Сек 25), Бриньола (Стрефецца 90), Флоккари

Предупреждениe: Мулдур 66

Удаление: Джуричич 47 (прямая красная)

Где тонко - там и рвётся. Команды из Топ-8 Серии А предыдущего сезона, начавшие борьбу в Кубке лишь в 1/8 финала, вчера и позавчера страдали и побеждали с огромным трудом. Логично, что сегодня одна из них проиграла. Логично, что ею стала наименее статусная, наименее опытная. "Сассуоло" ещё никогда не был в четвертьфинале турнира, даже в хорошие годы умудряясь вылетать от кого попало. Год назад дома вылетел от аутсайдера Второго дивизиона. Вылет от одного из его лидеров - наверное, даже прогресс. Ну а если без сарказма - логичное продолжение плохой серии "нероверди".

В последних шести матчах во всех турнирах "Сассуоло" победил лишь дважды, уступив трижды. Проигрывая грандам и еле-еле, и то не всегда, дожимая более слабые команды. До этого были лучше результаты, но не игра. Роберто Де Дзерби постоянно признаёт игровые проблемы своей команды, даже называет их "огромными". Не то что последние результаты СПАЛ намного лучше. Две победы, две ничьи, два поражения, неспособность попасть в Топ-3 Серии Б и закрепиться там. Но сегодня он выдал идеальную гостевую модель. Уверенно выдержал первый тайм, а во втором поймал соперника.

Первый тайм в целом был пустой тратой времени. "Сассуоло" владел мячом в два раза чаще, пытался играть быстро. Пытался и СПАЛ. Однако всё портили ужасные пасы в решающий момент. Потому даже простых ударов было мало. А супершанс Джуричич не реализовал, пробив после отскока в стойку из центра штрафной. В концовке тайма хозяева наконец-то наладили комбинации, Бериша вытащил удар Распадори. Но в начале второго Джуричич въехал в соперника слишком высоко поднятой ногой, Сек тут же прорвался слева, а Д'Алессандро забросил оттуда. Миссироли и Дикманн легко замкнули.

"Сассуоло" мог быстро ответить, вернуться в игру. Распадори прорвался и посылал мяч мимо всех, затем прорвался и бил с острого угла. Стойка в первом эпизоде и Бериша во втором выпустили весь воздух из шара возможного камбека. И далее уже феррарцы спокойно готовились к четвертьфиналу против "Ювентуса". Даже могли забить ещё в контратакax.