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Марсель приблизился к подписанию Аркадиуша Милика
Смогли убедить итальянцев?
Аркадиуш Милик с большой долей вероятности перейдет в "Марсель". Об этом передает La Gazzetta dello Sport.
Французский клуб продвинулся в переговорах с "Наполи". Они предложили десять миллионов евро компенсации сразу, а также пять в виде бонусов.
Милик готов покинуть Неаполь, так как не попал в заявку клуба на этот сезон. Ранее он отказался продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2021-го.
Отметим, что также на Милика
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