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Ставка на опыт. Милан близок к подписанию Манджукича

Италия
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Хорват может вернуться в Серию А

Ставка на опыт. Милан близок к подписанию Манджукича
UA-Футбол
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Лидер Серии А "Милан" в ближайшее время может подписать Марио Манджукича.

Сейчас, по данным итальянских СМИ, переговоры идут полным ходом. Контракт с хорватом может быть подписан на полгода. Сам игрок успел уже отказать четырем командам ради "россонери".

Последним клубом в карьере Марио был "Аль-Духаиль". С июля форвард имеет статус свободного агента.

Напомним, что ранее Манджукич играл за "Ювентус", с которым четыре раза становился чемпионом Италии.

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В статье: Марио Манджукич Милан
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