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Ставка на опыт. Милан близок к подписанию Манджукича
Хорват может вернуться в Серию А
Лидер Серии А "Милан" в ближайшее время может подписать Марио Манджукича.
Сейчас, по данным итальянских СМИ, переговоры идут полным ходом. Контракт с хорватом может быть подписан на полгода. Сам игрок успел уже отказать четырем командам ради "россонери".
#Mandzukic ha detto no a quattro offerte nelle ultime tre settimane, anche contratti di due anni: vuole solo il #Milan @Glongari— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 14, 2021
Последним клубом в карьере Марио был "Аль-Духаиль". С июля форвард имеет статус свободного агента.
Напомним, что ранее Манджукич играл за "Ювентус", с которым четыре раза становился чемпионом Италии.
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