Ставка на опыт. Милан близок к подписанию Манджукича

Лидер Серии А "Милан" в ближайшее время может подписать Марио Манджукича.

Сейчас, по данным итальянских СМИ, переговоры идут полным ходом. Контракт с хорватом может быть подписан на полгода. Сам игрок успел уже отказать четырем командам ради "россонери".

#Mandzukic ha detto no a quattro offerte nelle ultime tre settimane, anche contratti di due anni: vuole solo il #Milan @Glongari — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 14, 2021

Последним клубом в карьере Марио был "Аль-Духаиль". С июля форвард имеет статус свободного агента.

Напомним, что ранее Манджукич играл за "Ювентус", с которым четыре раза становился чемпионом Италии.