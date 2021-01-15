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Лацио - Рома: где и когда смотреть онлайн матч чемпионата Италии
Где покажут в прямом эфире матч итальянской Серии А Лацио - Рома, 15.01.2021
Паулу Фонсека отчаянно пытается втянуть Рому в борьбу за Скудетто. И пусть волки пока отстают от лидера на шесть очков, но регулярно демонстрируют игру, которая должна вселять оптимизм в сердца своих болельщиков.
Лацио после феноменального рывка в прошлом сезоне не так убедителен. Но Иммобиле по-прежнему не растерял свой снайперский талант и ведет партнеров за собой. Орлы за пределами зоны Лиги Чемпионов, но и их сбрасывать со счетов никто не будет, ведь расстояние до третьего места, которое занимает Рома, всего шесть очков.
Конечно, дерби Вечного города без болельщиков частично потеряет свой шарм, но на сегодня это будет поединок двух соперников, которые демонстрируют интересный футбол и имеют в своих составах неординарных футболистов.
Кто окажется сильнее в противостоянии Лацио - Рома, смотрите в пятницу, 15 января, на телеканале Футбол 2. Начало матча Лацио - Рома запланирован на 21:45. Что касается интернет-платформ, то трансляцию матчей на телеканалах "Футбол 1/2/3" можно смотреть на ОТТ-платформах Воля ТВ, oll.tv, sweet.tv, Киевстар TV, Vodafone TV и других.
Добавим, что за ходом поединка вы можете следить с помощью текстовой онлайн трансляции на UA-Футбол. Канал Подкасты UA-Футбол на YouTube также проведет аудио трансляцию матча Лацио - Рома.
С прогнозом на матч Лацио - Рома от Леона Вургафта можно ознакомиться здесь >>
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