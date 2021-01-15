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Ибрагимович – о будущем в Милане, таланте Доннаруммы, отношениях с Пиоли и тяжести COVID-19
Златан все еще на связи
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович пообщался с журналистами Il Corriere dello Sport.
"Сегодня я чувствую себя лидером, команда идет за мной, мы много работаем. Эти результаты – не только моя заслуга. Тем не менее, мы еще ничего не выиграли, рано о чем-то говорить. Я не люблю вспоминать о том, сколько матчей я сыграл – это заставляет меня чувствовать себя старым. Я буду продолжать играть, пока все будет в порядке со здоровьем. Затем посмотрим и поговорим о моем соглашении. Я не хочу попадать в ловушку, поэтому и подписал сначала контракт на полгода, а затем просто продлил его".
"Контракт Доннаруммы? Я знаю, что его трудовой договор истекает в конце сезона. Он лучший голкипер в мире, но я ему этого никогда не говорю. Ненормально, что он ни разу не играл в ЛЧ. С Пиоли у меня хорошие отношения – он тренирует, я играю. Стефано доказал, что может работать в большом клубе".
"В сентябре у меня был коронавирус – я застрял в комнате и разговаривал со стенами. Мигрень, боль в спине, но без температуры. Через 16 дней мне сообщили, что мой тест отрицательный. Я попытался потренироваться и моментально ощутил усталость".
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