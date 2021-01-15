  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ибрагимович – о будущем в Милане, таланте Доннаруммы, отношениях с Пиоли и тяжести COVID-19
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ибрагимович – о будущем в Милане, таланте Доннаруммы, отношениях с Пиоли и тяжести COVID-19

Италия
(1 голосов)

Златан все еще на связи

Ибрагимович – о будущем в Милане, таланте Доннаруммы, отношениях с Пиоли и тяжести COVID-19
Новина українською

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович пообщался с журналистами Il Corriere dello Sport.

Читайте такжеКубок Италии. Милан выбивает Торино в серии пенальти

"Сегодня я чувствую себя лидером, команда идет за мной, мы много работаем. Эти результаты – не только моя заслуга. Тем не менее, мы еще ничего не выиграли, рано о чем-то говорить. Я не люблю вспоминать о том, сколько матчей я сыграл – это заставляет меня чувствовать себя старым. Я буду продолжать играть, пока все будет в порядке со здоровьем. Затем посмотрим и поговорим о моем соглашении. Я не хочу попадать в ловушку, поэтому и подписал сначала контракт на полгода, а затем просто продлил его".

"Контракт Доннаруммы? Я знаю, что его трудовой договор истекает в конце сезона. Он лучший голкипер в мире, но я ему этого никогда не говорю. Ненормально, что он ни разу не играл в ЛЧ. С Пиоли у меня хорошие отношения – он тренирует, я играю. Стефано доказал, что может работать в большом клубе".

"В сентябре у меня был коронавирус – я застрял в комнате и разговаривал со стенами. Мигрень, боль в спине, но без температуры. Через 16 дней мне сообщили, что мой тест отрицательный. Я попытался потренироваться и моментально ощутил усталость".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Златан Ибрагимович Лига чемпионов Серия А Стефано Пиоли Чемпионат Италии Милан Джанлуиджи Доннарумма коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...