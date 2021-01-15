Ибрагимович – о будущем в Милане, таланте Доннаруммы, отношениях с Пиоли и тяжести COVID-19

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович пообщался с журналистами Il Corriere dello Sport.

"Сегодня я чувствую себя лидером, команда идет за мной, мы много работаем. Эти результаты – не только моя заслуга. Тем не менее, мы еще ничего не выиграли, рано о чем-то говорить. Я не люблю вспоминать о том, сколько матчей я сыграл – это заставляет меня чувствовать себя старым. Я буду продолжать играть, пока все будет в порядке со здоровьем. Затем посмотрим и поговорим о моем соглашении. Я не хочу попадать в ловушку, поэтому и подписал сначала контракт на полгода, а затем просто продлил его".