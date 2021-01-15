Мората: Лукаку - один из лучших в мире, в ближайшем матче попрошу его футболку на память

Уже в воскресенье "Интер" сыграет против "Ювентуса" в матче чемпионата Италии. Нападающий туринцев Альваро Мората сделал несколько комплиментов лидеру миланцев Ромелу Лукаку.

"Ромелу - один из лучших нападающих мира, у него много сильных сторон. Мне жаль, когда он забивает за "Интер", но я радуюсь именно за него, потому что он отличный человек.

После ближайшего матча попрошу его футболку, чтобы оставить себе на память. Но на поле нам нужно будет придумать, как его остановить - это тяжело сделать", - заявил испанец.

Отметим, что в текущем сезоне Лукаку успел забить 17 голов, в то время как Мората отметился 11 раз.