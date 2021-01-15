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Два ключевых игрока Милана пропустили тренировку перед матчем Серии А

Италия
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Не Златан

Два ключевых игрока Милана пропустили тренировку перед матчем Серии А
UA-Футбол
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В понедельник итальянский "Милан", лидирующий в Серии А, сыграет на выезде против "Кальяри". У Стефано Пиоли есть определенные проблемы с составом.

Как сообщает Sky Sport Italia, сегодня на тренировке отсутствовали два ключевых игрока "россонери" - Тео Эрнандес и Хакан Чалханоглу. Их участие в ближайшей игре под вопросом.

Также не сыграет Беннасер, а бельгиец Салемакерс пока не восстановился. В общей группе работает Златан Ибрагимович.

Напомним, что на неделе "Милан" провел изнурительный поединок в кубке Италии.

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В статье: Хакан Чалханоглу Милан Тео Эрнандес
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