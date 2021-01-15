Пеп Гвардиола назвал игрока, без которого бы Ман Сити не добился нынешних высот

Испанский тренер "Ман Сити" Пеп Гвардиола поддержал Рахима Стерлинга, который не забил пенальти в последней игре "горожан".

"Он невероятно важные игрок для нас. Все, чего "Ман Сити" сумел достичь в последние годы, без него было бы невозможным.

Рахим забивает голы, отдает голевые передачи и очень полезен во всех аспектах. Он делает то, на что многие вингеры неспособны. Я очень счастлив, что Стерлинг находится в нашей команде", - приводит слова Гвардиола Goal.

В текущем сезоне Рахим отыграл 24 матча, забил семь голов и отдал восемь голевых передач.