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Пеп Гвардиола назвал игрока, без которого бы Ман Сити не добился нынешних высот

Италия
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Угадали, о ком говорил испанец?

Пеп Гвардиола назвал игрока, без которого бы Ман Сити не добился нынешних высот
UA-Футбол
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Испанский тренер "Ман Сити" Пеп Гвардиола поддержал Рахима Стерлинга, который не забил пенальти в последней игре "горожан".

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"Он невероятно важные игрок для нас. Все, чего "Ман Сити" сумел достичь в последние годы, без него было бы невозможным.

Рахим забивает голы, отдает голевые передачи и очень полезен во всех аспектах. Он делает то, на что многие вингеры неспособны. Я очень счастлив, что Стерлинг находится в нашей команде", - приводит слова Гвардиола Goal.

В текущем сезоне Рахим отыграл 24 матча, забил семь голов и отдал восемь голевых передач.

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В статье: Хосеп Гвардиола Рахим Стерлинг Манчестер Сити
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