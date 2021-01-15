Серия А. Лацио - Рома 3:0. Гроссмейстер Индзаги громит ребёнка Фонсеку

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Рома" 3:0

Голы: Иммобиле 14, Луис Альберто 26, 67

"Лацио": Рейна, Луис Фелипе (Патрик 69), Ачерби, Раду (Худт 83), Лаццари, Лейва (Эскаланте 66), Милинкович-Савич, Луис Альберто, Марушич, Кайседо (Акпа-Акпро 66), Иммобиле (Мурики 83)

"Рома": Пау Лопес, Ибаньес, Манчини (Майораль 71), Смоллинг, Карсдорп, Верету (Педро 46), Вильяр (Кристанте 60), Спинаццола (Б. Перес 71), Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Джеко

Предупреждения: Милинкович-Савич 11, Раду 20, Ачерби 45+3, Луис Фелипе 62, Лейва 63 - Манчини 34, Смоллинг 61, Педро 71, Мхитарян 90

Главный арбитр: Даниэле Орсато

175-ое Римское дерби было одновременно особенным и обыденным. Впервые в истории оно состоялось в пятницу и без зрителей. С другой стороны, на него скорее смотрели в разрезе не дерби, а просто важного матча лиги. Главный тренер и спортивный директор "Лацио" говорили о важности победы прежде всего для погони за Топ-4, от которой отстали после слабого начала сезона. Также желая впервые в сезоне оформить серию из трёх побед подряд в лиге. В "Роме" желали удержать место в Топ-4 и добыть первую победу в сезоне над грандом. Чьи желания выглядят более острыми и срочными? Тот и победил.

Тактически Симоне Индзаги переигрывал Паулу Фонсеку в одни ворота. "Лацио" начал агрессивно, желая заявить о своём присутствии. Чиро Иммобиле пробивал из левой части штрафной. Пусть и слабо и во вратаря. Затем же "орлы" ушли в глухую оборону с фирменными контратаками. Таких, правда, было крайне мало. Но, благодаря детским ошибкам "Ромы", хватило. Лаццари дважды обокрал Ибаньеса справа и находил свободных Иммобиле и Луиса Альберто. На 14-ой минуте - как раз после углового "Ромы", слабого удара Джеко с пяти метров и заброса Рейны. А ответы захлёбывались уже на первой линии обороны.

По владению мячом "Рома" лишь 11-ая в лиге. Даже ниже "Лацио". Она любит быстрые атаки, простор. Так что оставить ей 63 процента владения и ноль процентов простора в первом тайме было очень умным решением Индзаги. А команде Симоне до перерыва хватило всего трёх вышеописанных ударов. Также она сумела приблизиться к "Роме" в списке лучших по голам в первые 15 минут матчей - 8:7. Обе лидируют по этому показателю.

По голам в первые 15 минут вторых таймов "Лацио" уже лидирует, а у "Ромы" лишь один такой. В целом "джаллоросси", в отличие от лучших в лиге первых таймов, во вторых крайне слабы. И сегодня очередные глупости Ибаньеса чуть не закрыли матч в традиционно слабые для его команды минуты. Ему повезло с на этот раз ошибкой Лаццари. Зато в обороне Мануэль и другие "лациале" всё делали точно. Как в первом тайме. Даже с Педро на поле вместо последнего опорника Верету "Рома" не находила решений. Более того, в контратаках Лопес тащил удары Милинковича-Савича, Иммобиле. Слабый от Кайседо в упор.

Логичным исходом такого развития событий была очередная голевая контратака. Лаццари и Акпа-Акпро разыграли на правом фланге. Последний, только-только вышедший на замену, отдал пас назад на совершенно свободного Луиса Альберто. Под бильярдный удар с 20-ти метров.

Индзаги устроил Фонсеке полный разгром. Прежде всего - тактический. Теперь расстояние между ними - всего три очка. Сам же Паулу рискует по итогам тура слететь с третьего места на шестое. Если продолжит так играть против грандов - на шестом и останется по итогам сезона. После 0:4 от "Наполи" португалец говорил об игре "мальчиков против мужчин". Сегодня по сравнению с гроссмейстером Индзаги он сам выглядел ребёнком.