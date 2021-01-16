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Лацио - Рома 3:0. Видео голов и обзор матча

Италия
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Лацио - Рома, чемпионат Италии, 15 января 2021

Лацио - Рома 3:0. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
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Вашему вниманию видео обзор матча Лацио - Рома, которые встречались в 18-м туре итальянской Серии А. Ошибка защитника волков в начале игры определила дальнейший ход поединка. Лацио, открыв счет, получил возможность действовать на контратаках и в конце концов сумел забить в ворота принципиального соперника еще два мяча. Дублем отметился Луис Альберто, как всегда в центре внимания был и капитан орлов Чиро Иммобиле. Лацио поднялся на седьмую строчку, при этом отставание от Ромы, которая идет третьей, составляет всего три очка.

Серия А. 18-й тур
Лацио - Рома 3:0
Голы: Иммобиле, 14, Луис Альберто 23, 67

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В статье: Чиро Иммобиле Луис Альберто Лацио (Рим) Рома (Рим)
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