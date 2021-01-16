Лацио - Рома 3:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Лацио - Рома, которые встречались в 18-м туре итальянской Серии А. Ошибка защитника волков в начале игры определила дальнейший ход поединка. Лацио, открыв счет, получил возможность действовать на контратаках и в конце концов сумел забить в ворота принципиального соперника еще два мяча. Дублем отметился Луис Альберто, как всегда в центре внимания был и капитан орлов Чиро Иммобиле. Лацио поднялся на седьмую строчку, при этом отставание от Ромы, которая идет третьей, составляет всего три очка.

Серия А. 18-й тур

Лацио - Рома 3:0

Голы: Иммобиле, 14, Луис Альберто 23, 67