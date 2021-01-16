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Фонсека: Мы просто подарили Лацио пару голов

Италия
(1 голосов)

Наставник был крайне раздосадован игрой Ибаньеса

Фонсека: Мы просто подарили Лацио пару голов
Новина українською

Наставник "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал разгром от "Лацио" (0:3) в 18-м туре Серии А.

"Мы начали матч с правильным настроем. Но в игре с Лацио сложно вернуться обратно в игру после того, как подаришь им парочку голов.

После этого они закрылись и чувствовали себя очень комфортно. Мы много пасовали, но не смогли найти дороги к их воротам. Стоит похвалить соперника за то, как они лишили нас пространства.

Ситуации с ошибками Ибаньеса на самом деле не были опасны. Ему не нужна была поддержка ни в первом, ни во втором голе. Он должен был справиться сам. Исход игры решили два гола в первом тайме, которые мы не должны были пропускать", – цитирует Фонсеку Sky Sport.

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В статье: Лацио (Рим) Рома (Рим) Паулу Фонсека Роджер Ибаньес
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Комментарии (2)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
16.01.2021 в 10:30
Рома в этом сезоне ни разу не выигрывала у лидеров чемпионата: Милана, Интера, Ювентуса, Аталанты, Наполи, Лацио. 3 ничьи и 3 проигрыша !!! Набрали ТРИ (!!!) пункта... Забито 8, пропущено 18 голов. Почему...
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ещё не специалист (Кривой Рог)
16.01.2021 в 10:36
Забила Рома с ними 8 голов, пропустила 18
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