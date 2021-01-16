Фонсека: Мы просто подарили Лацио пару голов

Наставник "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал разгром от "Лацио" (0:3) в 18-м туре Серии А.

"Мы начали матч с правильным настроем. Но в игре с Лацио сложно вернуться обратно в игру после того, как подаришь им парочку голов.

После этого они закрылись и чувствовали себя очень комфортно. Мы много пасовали, но не смогли найти дороги к их воротам. Стоит похвалить соперника за то, как они лишили нас пространства.

Ситуации с ошибками Ибаньеса на самом деле не были опасны. Ему не нужна была поддержка ни в первом, ни во втором голе. Он должен был справиться сам. Исход игры решили два гола в первом тайме, которые мы не должны были пропускать", – цитирует Фонсеку Sky Sport.