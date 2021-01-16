Интер – Ювентус. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 18-го тура Серии А

Журналисты UA-Футбол прокомментируют центральный поединок 18-го тура чемпионата Италии между миланским "Интером" и туринским "Ювентусом".

Обе команды сейчас находятся в статусе догоняющих. "Нерадзурри" дышат в спину "Милану", а команда Пирло хоть и держит в голове мысль о потенциальном Скудетто, но сначала должна опередить "Рому". Сумеет ли "Ювентус" нивелировать потери важных исполнителей? Понимает ли Конте, что шанса на осечку у него нет? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 17 января – в 21:40 по киевскому времени.