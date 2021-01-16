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Интер – Ювентус. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 18-го тура Серии А
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют центральный поединок 18-го тура чемпионата Италии между миланским "Интером" и туринским "Ювентусом".
Обе команды сейчас находятся в статусе догоняющих. "Нерадзурри" дышат в спину "Милану", а команда Пирло хоть и держит в голове мысль о потенциальном Скудетто, но сначала должна опередить "Рому". Сумеет ли "Ювентус" нивелировать потери важных исполнителей? Понимает ли Конте, что шанса на осечку у него нет? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 17 января – в 21:40 по киевскому времени.
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