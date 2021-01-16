Милан и Челси находятся на финальной стадии переговоров по переходу Томори

"Милан" близок к соглашению с "Челси" по поводу перехода защитника Фикайо Томори.

Sky Sport Italia и ещё целый перечень источников сообщают, что стороны находятся на финальной стадии переговоров и могут завершить сделку уже в ближайшее время.

Ожидается, что "россонери" арендуют 23-летнего англичанина до конца сезона с правом выкупа за 30 миллионов евро.

Подписание центрбека является приоритетом для "Милана" в зимнее трансферное окно. После трансфера оборонца "Страсбурга" Мохамеда Симакана в "Лейпциг" итальянский клуб всецело сосредоточился на Фикайо.

Томори должен прибыть в Милан в ближайшие дни.