Пирло: Конте стал первым человеком, благодаря которому я захотел стать тренером

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мыслями насчет наставник "Интера" Антонио Конте.

"Мы с Конте очень разные, вероятно, поэтому мы всегда очень хорошо ладили. Мы общались перед началом сезона, между нами сохранились огромное уважение и симпатия.

Он вошел в историю "Ювентуса". Я многому у него научился, за что всегда буду благодарен. Конте стал первым человеком, благодаря которому я захотел стать тренером. Он отличный человек и тренер, но завтра мы будем соперниками", – рассказал Пирло.