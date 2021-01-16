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Пирло: Конте стал первым человеком, благодаря которому я захотел стать тренером
Андреа лестно высказался насчет Антонио перед матчем "Юве" и "Интера"
Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мыслями насчет наставник "Интера" Антонио Конте.
"Мы с Конте очень разные, вероятно, поэтому мы всегда очень хорошо ладили. Мы общались перед началом сезона, между нами сохранились огромное уважение и симпатия.
Он вошел в историю "Ювентуса". Я многому у него научился, за что всегда буду благодарен. Конте стал первым человеком, благодаря которому я захотел стать тренером. Он отличный человек и тренер, но завтра мы будем соперниками", – рассказал Пирло.
Напомним, Пирло выступал в составе "Юве" под руководством Конте в период 2011-2014 годов.
Завтра, 17-го января "нерадзурри" примут "зебр" в рамках 18-го тура итальянской Серии А. Начало встречи - 21:45.
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