  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Пирло: Конте стал первым человеком, благодаря которому я захотел стать тренером
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пирло: Конте стал первым человеком, благодаря которому я захотел стать тренером

Италия
(1 голосов)

Андреа лестно высказался насчет Антонио перед матчем "Юве" и "Интера"

Пирло: Конте стал первым человеком, благодаря которому я захотел стать тренером
Новина українською

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мыслями насчет наставник "Интера" Антонио Конте.

"Мы с Конте очень разные, вероятно, поэтому мы всегда очень хорошо ладили. Мы общались перед началом сезона, между нами сохранились огромное уважение и симпатия.

Он вошел в историю "Ювентуса". Я многому у него научился, за что всегда буду благодарен. Конте стал первым человеком, благодаря которому я захотел стать тренером. Он отличный человек и тренер, но завтра мы будем соперниками", – рассказал Пирло.

Напомним, Пирло выступал в составе "Юве" под руководством Конте в период 2011-2014 годов.

Завтра, 17-го января "нерадзурри" примут "зебр" в рамках 18-го тура итальянской Серии А. Начало встречи - 21:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Антонио Конте Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...