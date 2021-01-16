Роналдо: Ибра уникален. Даже если бы у меня не было травм, я бы не играл до 40 лет

Экс-форвард "Милана" Роналдо поделился мыслями насчет нападающего "россонери" Златана Ибрагимовича накануне матча "Интера" и "Ювентуса" в рамках Серии А.

"Эта игра не решит судьбу скудетто. Победа будет хороша для каждой команды с точки зрения уверенности в себе, но она не выкинет "Милан" из чемпионской гонки.

"Ювентус" и "Интер" удивляют меня. Они играют в качественный атакующий футбол.

Ибрагимович всегда говорил, что считает меня своим кумиром. Он уникален. Даже если бы у меня не было травм, я бы не стал играть до 40 лет", – рассказал бразилец.