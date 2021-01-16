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Роналдо: Ибра уникален. Даже если бы у меня не было травм, я бы не играл до 40 лет
Бразилец высказался насчет игры шведа и чемпионской гонки в Италии
Экс-форвард "Милана" Роналдо поделился мыслями насчет нападающего "россонери" Златана Ибрагимовича накануне матча "Интера" и "Ювентуса" в рамках Серии А.
"Эта игра не решит судьбу скудетто. Победа будет хороша для каждой команды с точки зрения уверенности в себе, но она не выкинет "Милан" из чемпионской гонки.
"Ювентус" и "Интер" удивляют меня. Они играют в качественный атакующий футбол.
Ибрагимович всегда говорил, что считает меня своим кумиром. Он уникален. Даже если бы у меня не было травм, я бы не стал играть до 40 лет", – рассказал бразилец.
В текущем сезоне шведский форвард сыграл в 7 поединках итальянской Серии А, в которых отметился 10 забитыми мячами и отдал 1 голевую передачу.
Матч между "Интером" и "Юве" пройдет 17-го января, начало - 21:45.
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