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Серия А. Болонья не настолько далека от Вероны

Италия
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Первая победа "россоблу" после восьми матчей без них

Серия А. Болонья не настолько далека от Вероны
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Эллас Верона" 1:0

Гол: Орсолини 18 (пен.)

Перед этим матчем "Верона" опережала "Болонью" на десять очков, даже увидела себя в борьбе за Еврокубковую зону. А наставник последней Синиша Михайлович, учитывая лишь пять очков без побед в восьми предыдущих матчах, объявил о начале борьбы против вылета. Но всё же разрыв между командами не настолько велик. Семь очков веронцев в 15-17 турах были добыты против двух новичков и слабого "Торино". Сам Иван Юрич не ожидал от своих подопечных такой прыти. Так что остановка этой прыти в Болонье не особо удивила.

Первый тайм был более медленным, менее острым. Тогда преимущество хозяев было явным, с 8:1 по ударам по воротам. Опасных моментов было очень мало, но на 18-ой минуте вратарь Сильвестри выиграл дуэль с Орсолини и сразу же сбил Сориано на добивании. Второй тайм был более равным и энергичным, уже гость Калинич был обязан выигрывать выход один-на-один, также свободный Лазович не попал с 13-ти метров. Но и здесь "Болонья" создала больше, Сильвестри тащил очень хорошие удары Орсолини и Барроу, Сванберг головой чуть не попал.

Команда Михайловича отдаляется от зоны вылета. Команда Юрича отдалится от Топ-7.

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В статье: Болонья (Болонья) Серия А Эллас Верона
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