Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Попробуй, отними. Все футболисты Лацио приняли участие в голевой атаке команды, которая насчитывала 22 передачи
Другая римская команда не смогла отобрать мяч
В рамках 18-го тура итальянской Серии А состоялось римское дерби, в котором "Лацио" разгромило "Рому" со счетом 3:0. Третий мяч вышел идеальным для Гвардиолы и всех любителей тики-таки. Во время нескольких минут наступления круглого коснулись все 11 футболистов "орлов", выполнив 22 передачи перед решающим ударом. Гол в этой атаке забил испанец Луис Альберто из-за пределов штрафной.
✅ 11 calciatori in azione— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 16, 2021
✅ 22 passaggi prima del tiro
???? ???????????????? ???????????????? ???? pic.twitter.com/ZjFaj4s0uQ
После этой победы "Лацио" занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А с 31-м очком в активе по 18 встреч.
Популярное сейчас
- Женская эстафета: текстовая онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону. Как это было
- Солигорский Шахтер Григорчука подписал украинского форварда
- Шпорам не нужен Бэйл, Озил в шаге от Фенербахче. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Месси совсем рядом: Роналду – лучший бомбардир национальных лиг в 21 веке
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО