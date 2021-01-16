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Попробуй, отними. Все футболисты Лацио приняли участие в голевой атаке команды, которая насчитывала 22 передачи

Италия
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Другая римская команда не смогла отобрать мяч

Попробуй, отними. Все футболисты Лацио приняли участие в голевой атаке команды, которая насчитывала 22 передачи
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В рамках 18-го тура итальянской Серии А состоялось римское дерби, в котором "Лацио" разгромило "Рому" со счетом 3:0. Третий мяч вышел идеальным для Гвардиолы и всех любителей тики-таки. Во время нескольких минут наступления круглого коснулись все 11 футболистов "орлов", выполнив 22 передачи перед решающим ударом. Гол в этой атаке забил испанец Луис Альберто из-за пределов штрафной.

После этой победы "Лацио" занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А с 31-м очком в активе по 18 встреч.

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В статье: Луис Альберто Серия А Лацио (Рим) Рома (Рим)
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