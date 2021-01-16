Попробуй, отними. Все футболисты Лацио приняли участие в голевой атаке команды, которая насчитывала 22 передачи

В рамках 18-го тура итальянской Серии А состоялось римское дерби, в котором "Лацио" разгромило "Рому" со счетом 3:0. Третий мяч вышел идеальным для Гвардиолы и всех любителей тики-таки. Во время нескольких минут наступления круглого коснулись все 11 футболистов "орлов", выполнив 22 передачи перед решающим ударом. Гол в этой атаке забил испанец Луис Альберто из-за пределов штрафной.

✅ 11 calciatori in azione

✅ 22 passaggi prima del tiro

???? ???????????????? ???????????????? ???? pic.twitter.com/ZjFaj4s0uQ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 16, 2021

После этой победы "Лацио" занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А с 31-м очком в активе по 18 встреч.