Фабиан Руис сдал положительный тест на COVID-19

Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

Испанец был помещен на домашнюю самоизоляцию согласно протоколам по борьбе с распространением COVID-19 в Италии, а остальной команде предстоит пройти дополнительный этап тестирования.

Таким образом Руис пропустит ближайшие матчи "партенопейцев" против "Фиорентины" в Серии А и против "Ювентуса" в Суперкубке Италии.