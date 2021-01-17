Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фабиан Руис сдал положительный тест на COVID-19
Один из лидеров "партенопейцев" пропустит важный отрезок
Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.
Испанец был помещен на домашнюю самоизоляцию согласно протоколам по борьбе с распространением COVID-19 в Италии, а остальной команде предстоит пройти дополнительный этап тестирования.
Таким образом Руис пропустит ближайшие матчи "партенопейцев" против "Фиорентины" в Серии А и против "Ювентуса" в Суперкубке Италии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шапаренко находится в лазарете из-за повреждения связок
- Интер - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А
- Цитаишвили: Сборы с Ворсклой – лучшие в моей карьере
- Шпорам не нужен Бэйл, Озил в шаге от Фенербахче. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...