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Фабиан Руис сдал положительный тест на COVID-19

Италия
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Один из лидеров "партенопейцев" пропустит важный отрезок

Фабиан Руис сдал положительный тест на COVID-19
Новина українською

Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

Испанец был помещен на домашнюю самоизоляцию согласно протоколам по борьбе с распространением COVID-19 в Италии, а остальной команде предстоит пройти дополнительный этап тестирования.

Таким образом Руис пропустит ближайшие матчи "партенопейцев" против "Фиорентины" в Серии А и против "Ювентуса" в Суперкубке Италии.

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В статье: Наполи (Неаполь) Фабиан Руис
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