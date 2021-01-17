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Интер - Ювентус. Хорошо ли вы помните футболистов, выступавших за эти команды? Тест

Италия
(2 голосов)

Хватит ли вам трех минут на 15 вопросов?

Интер - Ювентус. Хорошо ли вы помните футболистов, выступавших за эти команды? Тест
Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 января, на "Джузеппе Меацца" пройдет центральный матч 18-го тура Серии А - миланский "Интер" будет принимать туринский "Ювентус".

Перед этим противостоянием предлагаем вспомнить футболистов, которые играли в этих командах, пройдя наш тест. Вам будет дано 15 игроков и три минуты. В тесте будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.

Читайте такжеЮвентус - Барселона. Хорошо ли вы помните игроков, которые выступали за эти команды? Тест
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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) квиз от UA-Футбол
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