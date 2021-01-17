Интер - Ювентус. Хорошо ли вы помните футболистов, выступавших за эти команды? Тест

Сегодня, 17 января, на "Джузеппе Меацца" пройдет центральный матч 18-го тура Серии А - миланский "Интер" будет принимать туринский "Ювентус".

Перед этим противостоянием предлагаем вспомнить футболистов, которые играли в этих командах, пройдя наш тест. Вам будет дано 15 игроков и три минуты. В тесте будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.