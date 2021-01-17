  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Чалханоглу и Эрнандес пополнили список зараженных коронавирусом в Милане
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чалханоглу и Эрнандес пополнили список зараженных коронавирусом в Милане

Италия
(1 голосов)

В стане "россонери" новые заболевшие

Чалханоглу и Эрнандес пополнили список зараженных коронавирусом в Милане
Новина українською

"Милан" сообщил о двух новых случаях заражений коронавирусом в команде.

Положительные тесты сдали полузащитник Хакан Чалханоглу и фулбек Тео Эрнандеса. Оба уже на пребывают на самоизоляции.

Напомним, ранее положительные тесты на COVID-19 в "Милане" сдали Анте Ребич и Раде Крунич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хакан Чалханоглу Милан (Италия) Тео Эрнандес коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...