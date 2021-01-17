Чалханоглу и Эрнандес пополнили список зараженных коронавирусом в Милане

"Милан" сообщил о двух новых случаях заражений коронавирусом в команде.

Положительные тесты сдали полузащитник Хакан Чалханоглу и фулбек Тео Эрнандеса. Оба уже на пребывают на самоизоляции.

Напомним, ранее положительные тесты на COVID-19 в "Милане" сдали Анте Ребич и Раде Крунич.