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Чалханоглу и Эрнандес пополнили список зараженных коронавирусом в Милане
В стане "россонери" новые заболевшие
"Милан" сообщил о двух новых случаях заражений коронавирусом в команде.
Положительные тесты сдали полузащитник Хакан Чалханоглу и фулбек Тео Эрнандеса. Оба уже на пребывают на самоизоляции.
Напомним, ранее положительные тесты на COVID-19 в "Милане" сдали Анте Ребич и Раде Крунич.
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