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Серия А. Наполи издевается над Фиорентиной

Италия
(2 голосов)

Отгрузил ей всё то, что не залетало ранее

Серия А. Наполи издевается над Фиорентиной
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Фиорентина" 6:0

Голы: Л. Инсинье 5, 72 (пен.), Демме 36, Лосано 38, Зелински 45, Политано 89

"Наполи": Оспина, Хюсай, Манолас (Ррахмани 79), Кулибали, Руи, Демме, Бакайоко, Лосано (Политано 62), Зелински (Элмас 73), Л. Инсинье (Чиоффи 79), Петанья (Мертенс 73)

"Фиорентина": Драговски, Игор, Миленкович (Кварта 85), Х. Пеццелла, Венути, Амрабат (Валеро 85), Кастровилли (Бонавентура 73), Бираги, Кальехон (Пулгар 73), Рибери (Куаме 46), Влахович

Предупреждениe: Л. Инсинье 51

Этот матч вполне мог стать подводным камнем для "Наполи". "Фиорентина" не проиграла ему четыре матча из последних шести, в том числе и уверенно выиграла последний в Неаполе год назад. Тогда Дженнаро Гаттузо даже вроде бы подавал в отставку. В целом "фиалки" добавили, проиграли лишь один из шести последних матчей лиги, в Кубке боролись с "Интером" до 119-ой минуты. "Везувиани" же страдают, выиграли лишь два из последних шести матчей лиги, мимо "Удинезе", а также "Эмполи" из Серии Б в Кубке продрались лишь в концовке. Но сегодня всё получилось наоборот.

Вообще-то, шансы у гостей были. После раннего прорыва Лосано по правому флангу, "кросса" и скидки Петаньи назад хозяева отдали инициативу. К 35-ой минуте они уступали по владению мячом, а по ударам по воротам - даже в три раза. Им очень повезло с рикошетом от Демме в перекладину. После грубейшей ошибки в обороне от Рибери спас Оспина, Бираги в контратаке слева чуть не попал. Зато свои поздние контратаки удались. Форвард Петанья слева нашёл опорника Демме. Инсинье классно пофинтил там в стиле Марадоны и нашёл правее Лосано. А Зелински пробил низом метров с 17-ти.

Второй тайм уже был лишь для протокола. Влахович мог немного подправить его, но Кулибали вытащил его удар с линии ворот. В итоге наоборот, Инсинье усугубил. Причём пенальти заработал своим прорывом последний опорник Бакайоко. А Политано, наверное, даже превзошёл его прорыв с правого фланга, сместившись в центр и пробив из-за пределов штрафной.

Неаполитанцы вдруг забили всё то, что не забили в проигранном "Специи" матче в численном большинстве здесь же. На данный момент они третьи. Хорошая подготовка к матчу Суперкубка Италии против "Ювентуса" в среду.

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В статье: Серия А Наполи (Неаполь) Фиорентина (Флоренция)
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