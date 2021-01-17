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Марсель сделал последное предложение Наполи по Милику

Италия
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Французы дают за поляка 8+3 млн евро

Марсель сделал последное предложение Наполи по Милику
Новина українською

Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что "Марсель" сделал последное предложение для "Наполи" насчет трансфера нападающего Аркадиуша Милика.

Французский клуб предложил неаполитанцам за переход форварда 8 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы в размере 3 млн евро. Руководство "Марселя" рассматривает вариант арендного соглашения с правом обязательного выкупа.

Спортивный директор итальянцев Кристиано Джунтоли подтвердил, что клубы вышли на контакт и ведут активные переговоры.

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В статье: Марсель (Франция) Наполи (Неаполь) Аркадиуш Милик
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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