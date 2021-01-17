Марсель сделал последное предложение Наполи по Милику

Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что "Марсель" сделал последное предложение для "Наполи" насчет трансфера нападающего Аркадиуша Милика.

Французский клуб предложил неаполитанцам за переход форварда 8 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы в размере 3 млн евро. Руководство "Марселя" рассматривает вариант арендного соглашения с правом обязательного выкупа.

Спортивный директор итальянцев Кристиано Джунтоли подтвердил, что клубы вышли на контакт и ведут активные переговоры.