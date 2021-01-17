Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марсель сделал последное предложение Наполи по Милику
Французы дают за поляка 8+3 млн евро
Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что "Марсель" сделал последное предложение для "Наполи" насчет трансфера нападающего Аркадиуша Милика.
Французский клуб предложил неаполитанцам за переход форварда 8 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы в размере 3 млн евро. Руководство "Марселя" рассматривает вариант арендного соглашения с правом обязательного выкупа.
Спортивный директор итальянцев Кристиано Джунтоли подтвердил, что клубы вышли на контакт и ведут активные переговоры.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Twitter Fabrizio Romano
Популярное сейчас
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Шапаренко находится в лазарете из-за повреждения связок
- Реал интересуется Тете, Десна вернула Безбородько. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Серия А. Лацио - Рома 3:0. Гроссмейстер Индзаги громит ребёнка Фонсеку
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...